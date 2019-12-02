Автобусы не ходят в крымском Джанкое из-за недовольства перевозчика тарифами

02.12.19 14:42

© РИА Новости. Евгений Одиноков

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Движение общественного транспорта в Джанкое на севере Крыма прекращено с начала декабря, единственный перевозчик недоволен тарифной политикой и не вывел автобусы на маршруты.

Администрация города пытается восстановить перевозки. "В связи с тем, что ООО "Дюн" в одностороннем порядке отказалось выполнять договорные отношения с администрацией Джанкоя о перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах, движение автобусов по городу прекращено", - говорится в информации исполнительного органа власти Джанкоя в понедельник.

Компания ссылается на "экономические причины", уточнил глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов в посте на своей официальной странице в фейсбуке. Претензии перевозчика он назвал "немотивированными". Власти города доложили о сложившейся ситуации руководству Крыма.

Получить комментарий перевозчика агентству "Интерфакс-Юг" пока не удалось: сначала представитель компании сказала по мобильному телефону, что в компании обед, после него - на звонки никто не отвечал.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "Дюн" создано в 1994 году. Его выручка в 2018 году немного уменьшилась - на 0,3% - по сравнению с 2017 годом, до 82,7 млн рублей, чистый убыток вырос в 8 раз, примерно до 5,7 млн рублей.

Население Джанкоя составляет более 38 тыс. человек.