После ареста главы Минздрава Ростовской области Быковской ведомство возглавил ее заместитель

02.12.19 14:44

© РИА Новости. Сергей Пятаков

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил замминистра регионального Минздрава Андрея Ерошенко исполняющим обязанности руководителя ведомства, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона.

"Указом губернатора и.о. главы Минздрава Ростовской области назначен Андрей Ерошенко", - сказал собеседник агентства

Ранее Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской. Чиновница будет находиться под домашним арестом до 27 января по адресу фактического проживания - в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области.

Судья отметил, что министр, а также ее заместитель Станислав Беседовский стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, поскольку заподозрены в нарушении антимонопольного законодательства в части ограничения конкуренции при проведении госконтракта на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области.

В частности, глава министерства нарушила ч.1 ст.46 (Запрет на проведение переговоров с участником закупки) ФЗ о контрактной системе закупок.

ФАС в октябре текущего года сообщила о возбуждении дела в отношении министерства здравоохранения Ростовской области, ГБУ РО "Областная клиническая больница N 2", МБУЗ "Городская больница N 20 г. Ростова-на-Дону", ГКУЗ РО "Дом ребенка N4 специализированный" в Ростове-на-Дону, МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" в Новочеркасске и ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону", где были выявлены признаки антиконкурентного соглашения между органом государственной власти субъекта РФ, организаторами торгов и хозяйствующим субъектом.

Быковская была назначена министром здравоохранения Ростовской области в декабре 2004 года, до этого она в течение трех лет занимала должность первого заместителя главы Ростовского отделения Фонда обязательного медстрахования (РОФОМС).