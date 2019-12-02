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02.12.19 14:47
В Кремле изучают предложение Титова не применять к бизнесменам статью УК об ОПГ
"Я не думаю, что он (президент России) имел возможность ознакомиться с письмом, хотя вопрос 210-й статьи существует, он неоднократно затрагивался на совещаниях с участием главы государства, давались поручения президентом", - сказал Песков в понедельник журналистам.
По его словам, проработка этого вопроса продолжается.
Песков сообщил также, что "предложений много поступает, существует обмен мнениями среди соответствующих ведомств на эту тему".
"Есть определенные нюансы, которые учитываются в работе", - заявил Песков.
На прошлой неделе бизнес-омбудсмен Титов направил в адрес президента РФ письмо, в котором сообщил, что, "несмотря на предпринимаемые меры по предотвращению привлечения предпринимателей к уголовной ответственности за создание мнимых организованных преступных сообществ, следственные органы необоснованно продолжают дополнительно квалифицировать деяния, совершенные в сфере предпринимательской деятельности, по ст.210 УК РФ".
В письме, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса", отмечается, что "следственные органы без предусмотренных законом оснований в конце следствия или когда перспектива признания судом предпринимателей виновными в хищении чужой собственной является сомнительной, предъявляют дополнительное обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусматривающего ответственность за организацию преступного сообщества или участия в нем, в целях усиления психологического давления на обвиняемого для получения нужных следствию показаний либо решения иных противозаконных задач".
Титов отмечает, что следствие в качестве признаков организованности и структурированности, необходимых для квалификации деяния по ст. 210 УК РФ, "рассматривает взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью коммерческой организации, которые лишь формально подпадают под эти признаки".
Бизнес-омбудсмен сообщил, что ему поступает множество обращений от предпринимателей, которые находятся под стражей "по надуманным обвинениям в совершении преступлений, предусмотренных ст.210 УК РФ". В письме называются конкретные фамилии бизнесменов.
В этой связи Титов просит главу государства "дать поручение провести проверку законности и обоснованности привлечения указанных в письме предпринимателей к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ, а также избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу".
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