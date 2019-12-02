В Кремле изучают предложение Титова не применять к бизнесменам статью УК об ОПГ

02.12.19 14:47

© РИА Новости. Сергей Гунеев

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучается предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о неприменении к бизнесу статьи 210 УК РФ об организованных преступных сообществах.

"Я не думаю, что он (президент России) имел возможность ознакомиться с письмом, хотя вопрос 210-й статьи существует, он неоднократно затрагивался на совещаниях с участием главы государства, давались поручения президентом", - сказал Песков в понедельник журналистам.

По его словам, проработка этого вопроса продолжается.

Песков сообщил также, что "предложений много поступает, существует обмен мнениями среди соответствующих ведомств на эту тему".

"Есть определенные нюансы, которые учитываются в работе", - заявил Песков.

На прошлой неделе бизнес-омбудсмен Титов направил в адрес президента РФ письмо, в котором сообщил, что, "несмотря на предпринимаемые меры по предотвращению привлечения предпринимателей к уголовной ответственности за создание мнимых организованных преступных сообществ, следственные органы необоснованно продолжают дополнительно квалифицировать деяния, совершенные в сфере предпринимательской деятельности, по ст.210 УК РФ".

В письме, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса", отмечается, что "следственные органы без предусмотренных законом оснований в конце следствия или когда перспектива признания судом предпринимателей виновными в хищении чужой собственной является сомнительной, предъявляют дополнительное обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусматривающего ответственность за организацию преступного сообщества или участия в нем, в целях усиления психологического давления на обвиняемого для получения нужных следствию показаний либо решения иных противозаконных задач".

Титов отмечает, что следствие в качестве признаков организованности и структурированности, необходимых для квалификации деяния по ст. 210 УК РФ, "рассматривает взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью коммерческой организации, которые лишь формально подпадают под эти признаки".

Бизнес-омбудсмен сообщил, что ему поступает множество обращений от предпринимателей, которые находятся под стражей "по надуманным обвинениям в совершении преступлений, предусмотренных ст.210 УК РФ". В письме называются конкретные фамилии бизнесменов.

В этой связи Титов просит главу государства "дать поручение провести проверку законности и обоснованности привлечения указанных в письме предпринимателей к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ, а также избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу".