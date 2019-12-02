В Ульяновской области в 2020г установят 10 зарядных станций для электромобилей

02.12.19 15:00

© РИА Новости. Людмила Попова

2 декабря. Interfax-Russia.ru - В Ульяновской области в 2020 году планируется строительство 10 зарядных станций для электромобилей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава региона Сергей Морозов подписал документ, определяющий основные мероприятия по развитию экологически чистого транспорта. Так, "дорожная карта" включает в себя ряд мер по стимулированию использования "зеленого" транспорта и созданию всей необходимой инфраструктуры на 2019-2024 годы.

По словам главы региона, росту популярности электромобилей в России мешает отсутствие необходимой инфраструктуры и высокая цена.

"Ульяновская область уже предприняла шаги для развития экологического транспорта, мы отменили транспортный налог для владельцев электромобилей. Нашей следующей задачей станет создание зарядных станций не только в городе, но и области", - приводятся в сообщении слова Морозова.

В рамках программы реализации "дорожной карты" запланировано внедрение использования электромобилей в общественном транспорте и в сфере ЖКХ.

Руководитель проекта развития электромобилей Агентства технологического развития Ульяновской области Дмитрий Ванюшин в свою очередь сообщил, что реализация "дорожной карты" позволит до 2024 года добиться показателя в 4 тыс. электромобилей в регионе.

"Также мы создаем проектный офис, в обязанности которого входит контроль за реализацией программы и подготовку специализированных кадров", - сказал Ванюшин.