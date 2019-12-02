Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок

02.12.19 15:10

© РИА Новости. Александр Поляков

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в понедельник новую круглогодичную ярмарку на севере столицы и сообщил, что аналогичные павильоны планируется построить во всех районах города, где для этого имеются свободные площадки.

"Ярмарки выходного дня пользуются большой популярностью, но из-за нашего климата проводить их зимой невозможно: это некомфортно покупателям и продавцам. Новые ярмарки, которые мы создаем в жилых районах, расположены в отапливаемых павильонах и работают круглый год, купить свежие фермерские продукты здесь можно и зимой. Сегодня в Москве открыто уже 18 ярмарок нового формата, до конца года появятся еще четыре, есть планы и на следующий год. В итоге круглогодичные ярмарки будут созданы во всех районах города, где для этого имеются свободные площадки", - сказал градоначальник.

Ярмарка на улице Милашенкова, которую посетил мэр, была открыта в июле 2019 года на месте ранее существовавшей ярмарки выходного дня. Некапитальный ярмарочный павильон во французском стиле общей площадью 689 кв. м рассчитан на 30 торговых мест для продажи овощей, фруктов и солений, мясо-молочной продукции и полуфабрикатов, рыбы, хлеба и кондитерских изделий. Павильон оснащен системой вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а также холодильным оборудованием для хранения продовольственных продуктов.

Свою продукцию покупателям предлагают производители из Москвы, Белгородской, Брянской, Калужской, Липецкой, Московской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской областей, Краснодарского и Хабаровского края и Карачаево-Черкесской республики. Продукцию также предлагают производители из Казахстана. В среднем ярмарку посещают свыше 1,5 тыс. человек в день.

Всего в Москве работают 18 круглогодичных ярмарок нового формата: на Семеновской площади, улицах Юных Ленинцев, Академика Скрябина, Святоозерская, Раменки, Городецкая, Милашенкова, Перерва, Домодедовская, Ватутина, Отрадная, Арбат и Челябинская, Ярославском и Алтуфьевском шоссе, Волгоградском и Зеленом проспектах, а также в Зеленограде. До конца 2019 года планируется открыть еще четыре таких павильона.