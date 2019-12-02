Точечная застройка в Екатеринбурге закончена - Минстрой Свердловской области

02.12.19 15:13

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - В Екатеринбурге нет свободных земельных участков для точечной застройки, сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

"Точечная застройка в городе Екатеринбурге закончена. Ее нет. (. . .) Свободных земельных участков нет, которые могли бы использоваться для жилищного строительства, их не существует", - сказал он.

Министр добавил, что на сегодня можно говорить о редевелопменте территорий. "На сегодня можно говорить о какой-то застройке, связанной с тем, что собственники земельного участка либо какого-то объекта имущества на территории сложившейся застройки вместо своего объекта собираются построить какой-то жилой объект. Это не точечная застройка, это редевелопмент территории в данном случае. И если генеральным планом это не запрещено, то это может быть осуществлено на данной территории", - пояснил Волков.

Кроме того, он добавил, что возможен перевод в жилое назначение объектов недвижимости на территории жилых кварталов, которые используются в настоящее время в других целях