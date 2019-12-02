|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.12.19 15:13
Точечная застройка в Екатеринбурге закончена - Минстрой Свердловской области
"Точечная застройка в городе Екатеринбурге закончена. Ее нет. (. . .) Свободных земельных участков нет, которые могли бы использоваться для жилищного строительства, их не существует", - сказал он.
Министр добавил, что на сегодня можно говорить о редевелопменте территорий. "На сегодня можно говорить о какой-то застройке, связанной с тем, что собственники земельного участка либо какого-то объекта имущества на территории сложившейся застройки вместо своего объекта собираются построить какой-то жилой объект. Это не точечная застройка, это редевелопмент территории в данном случае. И если генеральным планом это не запрещено, то это может быть осуществлено на данной территории", - пояснил Волков.
Кроме того, он добавил, что возможен перевод в жилое назначение объектов недвижимости на территории жилых кварталов, которые используются в настоящее время в других целях
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket