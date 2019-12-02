Трехметровую вязаную эко-елку планируют установить в Солнечногорске к Новому году

02.12.19 15:17

Фото администрации г.о. Солнечногорск

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Эко-елку, созданную в технике уличного вязания, установят в Солнечногорске, сообщает пресс-служба местной администрации.

"В Солнечногорске приступили к пошиву эко-елки в технике уличного вязания ярнбомбинг из множества лоскутов, специально изготовленных умельцами. К объявленному общему сбору рукодельников они связали более 90 лоскутов размерами 30 на 30 см", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что каркас елки изготовил победитель премии губернатора региона "Наше Подмосковье" в номинации "экология" Евгений Учуватов при помощи аппарата для сгибания арматуры, который приобрел на премиальные средства.

Высота елки составит порядка 3 метров, ее изготовление планируют завершить к Новому году, когда соберется необходимое количество вязаного полотна.

В создании елки из шерсти участвуют сотрудники Поваровского культурного центра, Поваровской городской общедоступной библиотеки, мастерицы женского клуба при библиотеке, посетители отделения дневного пребывания центра социального обслуживания и активные жители.

В пресс-службе местной администрации "Интерфаксу" сообщили, что елку установят в Солнечногорске вблизи Поваровской библиотеки.