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02.12.19 15:17
Трехметровую вязаную эко-елку планируют установить в Солнечногорске к Новому году
"В Солнечногорске приступили к пошиву эко-елки в технике уличного вязания ярнбомбинг из множества лоскутов, специально изготовленных умельцами. К объявленному общему сбору рукодельников они связали более 90 лоскутов размерами 30 на 30 см", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что каркас елки изготовил победитель премии губернатора региона "Наше Подмосковье" в номинации "экология" Евгений Учуватов при помощи аппарата для сгибания арматуры, который приобрел на премиальные средства.
Высота елки составит порядка 3 метров, ее изготовление планируют завершить к Новому году, когда соберется необходимое количество вязаного полотна.
В создании елки из шерсти участвуют сотрудники Поваровского культурного центра, Поваровской городской общедоступной библиотеки, мастерицы женского клуба при библиотеке, посетители отделения дневного пребывания центра социального обслуживания и активные жители.
В пресс-службе местной администрации "Интерфаксу" сообщили, что елку установят в Солнечногорске вблизи Поваровской библиотеки.
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