Минюст РФ предлагает отменить более 3700 изданных в СССР документов

02.12.19 15:19

© РИА Новости. Евгений Биятов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Министерство юстиции РФ предложило вслед за проектом о ликвидации отдельных нормативных актов РСФСР прекратить действие изданных в СССР и уже не применяемых на практике более 3700 документов.

Соответствующий проект постановления правительства РФ "О признании не действующими на территории РФ актов СССР и их отдельных положений" ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечают в Минюсте, "перечень актов СССР, предлагаемых к признанию не действующими на территории РФ, подготовлен с учетом поручения правительства РФ, предложений федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, юридических лиц, граждан".

"Проект постановления правительства РФ не содержит индивидуально-определенных, распорядительных, правоустанавливающих актов, актов, имеющих историческое и культурное значение, а также актов, отменяющих действие социальных норм и профессиональные праздники. В проект постановления не включены акты о районных коэффициентах и северных надбавках в сфере труда", - говорится в пояснительной записке.

При этом, по данным авторов документа, проектом постановления "отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус "действующие", но не применяющиеся на практике".

Проект постановления содержит наименования 3709 различных нормативных актов, которые предлагается признать недействительными. Эти документы были изданы с 1923 года по 1991 год.

Ранее Минюст предложил, начиная с 1 февраля 2020 года, признать утратившими силу почти 1300 правовых актов РФ и РСФСР и их отдельных положений.

"Принятие проекта постановления правительства РФ позволит упорядочить и систематизировать законодательство РФ, а также обеспечить единообразную правоприменительную практику", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Такой подход получил название "регуляторной гильотины".

Провести реформу необходимо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.

11 сентября премьер РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действий нормативных актов СССР и РСФСР до конца текущего года.

В свою очередь, вице-премьер - глава аппарата правительства Константин Чуйченко, ответственный за проведение этой реформы, сообщил, что Медведев своим поручением поставил рекорд за всю историю правительства. По его словам, перечень содержит более 20 тыс. актов.