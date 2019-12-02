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02.12.19 15:31

Главную новогоднюю елку страны нашли в Бородинском лесничестве

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
2 декабря. Interfax-Russia.ru - Соборную площадь Кремля к Новому году украсит 90-летняя елка из Подмосковья, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель управделами Елена Крылова.

"По заданным параметрам из нескольких десятков деревьев была выбрана ель на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области", - сказала Крылова.

По ее словам, возраст дерева составляет 90 лет, высота 25 метров, размах нижних ветвей - 6 метров.

Представитель управделами отметила, что "к выбору главной новогодней елки страны специалисты управления совместно с правительством Подмосковья приступили еще летом".

Торжественный спил лесной красавицы состоится 13 декабря в полдень, а 15 декабря главная новогодняя елка страны будет отправлена автопоездом в Москву для установки на Соборной площади Кремля, уточнила Крылова.

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