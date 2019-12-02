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02.12.19 15:39

Пострадавших в ДТП в Забайкалье при необходимости перевезут на лечение в Москву

© РИА Новости. Екатерина Штукина
2 декабря. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев дал поручение по необходимости транспортировать пострадавших в аварии автобуса в Забайкальском крае 1 декабря в медицинские учреждения, чтобы им была оказана соответствующая помощь.

"Если все-таки потребуется уже в той стадии, когда людей можно возить, тогда нужно будет перевезти их в клиники, которые будут необходимы для их выхаживания и выздоровления", - сказал Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой следить за этой ситуацией и докладывать ему.

Голикова рассказала, что в понедельник обсудила состояние пострадавших с главой региона. По ее словам, в настоящее время 21 человек находится в лечебных учреждениях, из которых 7-10 - в тяжелом состоянии. "Все, что касается лекарств, медицинских изделий, запасов крови - у них имеется, они всем обеспечены", - сказала вице-премьер.

"Сейчас, чтобы оказывать помощь, мы организовали посредством учреждений, которые находятся в введении Минздрава, телемедицинские консультации. В основном это институт Бурденко", - продолжила она.

"Если будет необходимость через какое-то время, когда ситуация со здоровьем госпитализированных стабилизируется, госпитализировать их сюда, то госпитализируем", - проинформировала Голикова, отметив, что некоторые пострадавшие пока нетранспортабельны.

Вице-премьер также сообщила, что семьи погибших и пострадавшие в результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае получат от региональных властей от 200 тыс. до 1 млн рублей.

"Регионом принято решение о помощи погибшим и пострадавшим. Миллион рублей - семьям погибших, 400 тысяч - тем, у кого тяжелая и средняя форма тяжести заболевания и 200 тысяч - легкая", - сказала она на совещании у премьера РФ Дмитрия Медведева.

По словам Голиковой, в настоящее время к данной ситуации подключились не только власти края, но и Минздрав, а также Федеральная служба по труду и занятости, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, чтобы "по всем полномочиям, которые предоставлены этим службам, оказывать всю необходимую помощь".

Автобус, перевозивший в минувшее воскресенье пассажиров по маршруту Сретенск-Чита, упал 1 декабря с моста в реку Куэнга (с высоты 9-12 метров). В результате аварии погибли 19 человек.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). На месте происшествия проводились масштабные спасательные работы с привлечением подразделений МЧС и спецтехники.

2 декабря в Забайкальском крае объявлен траур. В память о погибших в ДТП забайкальцы несут цветы и свечи к фонтану на вокзале в Чите.

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