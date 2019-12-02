В Воронеже устранили аварию, из-за которой более 100 домов остались без тепла

02.12.19 15:47

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады завершили работы на месте повреждения участка теплосети, в результате которого более 100 жилых домов в Железнодорожном районе Воронежа остались без тепла и горячей воды, сообщает воронежский филиал ПАО "Квадра".

"Мы завершили работы по ул. Богдана Хмельницкого и начали заполнение теплосети. В ближайшее время тепло и горячая вода вернутся в дома", - говорится в сообщении.

Непосредственно подключением жилых домов займутся управляющие компании, добавили в теплоснабжающем предприятии.

Подача тепла и горячей воды жителям Железнодорожного района была прекращена в ночь на понедельник. Причиной стало повреждение на участке теплосети от котельной на улице Богдана Хмельницкого.