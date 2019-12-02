Бурятия планирует привлечь кредиты на 1,3 млрд рублей

02.12.19 15:49

© РИА Новости. Михаил Фомичев

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Бурятия объявила аукционы на предоставление трех кредитных линий с суммарным лимитом 1,3 млрд рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

Регион планирует привлечь две кредитные линии по 500 млн рублей каждая, еще одну - на 300 млн рублей. Начальная цена за пользование ресурсами в первых двух случаях составляет 52,9 млн рублей, в последнем - 31,7 млн рублей.

Средства планируется направить на финансирование дефицита республиканского бюджета и/или погашения долговых обязательств региона. Срок их привлечения - 516 дней или 1 год и 5 месяцев.

Прием заявок на участие в торгах завершится 9 декабря, итоги аукциона республика намерена подвести 11 декабря.

Как сообщалось, в октябре Бурятия по итогам торгов решила заключить со Сбербанком (MOEX: SBER) шесть договоров на открытие кредитных линий сроком на два года и с суммарным лимитом 3 млрд рублей.

Бюджет республики на 2019 год, по данным сайта Минфина Бурятии, утвержден с доходами 64 млрд 24,4 млн рублей, расходами 66 млрд 484,8 млн рублей, дефицитом 2 млрд 460,4 млн рублей, или 3,7% расходов.

Предельный объем государственного долга региона в течение 2019 года не должен превышать 18 млрд 731,7 млн рублей. Госдолг на 1 сентября составил 8 млрд 830,8 млн рублей, из которых 4 млрд 583,5 млн рублей приходится на коммерческие кредиты, остальное - на бюджетные.