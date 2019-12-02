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02.12.19 16:25
Права еще более чем 400 дольщиков Urban Group восстановили в Подмосковье
"Ввод в эксплуатацию позволил обеспечить права 405 участников долевого строительства. Первоначально застройщик - Urban Group планировал завершить строительство объекта в 2017 году, но не сделал этого по известным причинам", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.
Строительство долгостроя началось в 2015 году при содействии Фонда защиты прав дольщиков "ДОМ.РФ".
В результате банкротства Urban Group в Московской области остались недостроенными 65 жилых домов в 6 жилых комплексах, также компания не выполнила обязательства возведению объектов социальной инфраструктуры: 9 детских садов и 5 школ.
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