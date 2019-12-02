В школах Чувашии вводятся уроки плавания для младших классов

02.12.19 16:27

© РИА Новости. Виталий Тимкив

2 декабря. Interfax-Russia.ru -- Глава Чувашии Михаил Игнатьев распорядился ввести для школьников младшего звена обязательное обучение плаванию, сообщается на портале органов власти республики в понедельник.

Согласно указу, занятия будут проводиться для учащихся 2-4 классов.

"Ежегодно на бесплатной основе планируется обучать плаванию порядка 15 тыс. детей",- приводятся в сообщении слова Игнатьева.

Глава республики подчеркнул, что плавание "способствует гармоничному развитию ребенка, умение плавать также является гарантией безопасного отдыха на воде".

Уроки будут проходить на базе бассейнов физкультурно-спортивных и образовательных организаций. Детей из четырех районов Чувашии, где нет бассейнов, будут бесплатно привозить на занятия в ближайшие физкультурно-оздоровительные комплексы.

"Всего на эти цели в республиканском бюджете Чувашской Республики предусмотрено 18, 8 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Финансирование будет направлено, в частности, на оснащение медицинских пунктов необходимым оборудованием, а также на обучение инструкторов.

Пресс-служба администрации главы республики отмечает, что плавание в Чувашии является одним из приоритетных видов спорта.

В свою очередь на сайте Минздрава Чувашии подчеркивается, что при поступлении в первый класс большинство детей относится к первой группе здоровья, а к выпуску из школы здоровье учеников ухудшается.

"Плавание в детстве значительно укрепляет защитные свойства организма, повышает иммунитет, хорошо подходит для профилактики простудных, вирусных заболеваний, развивает дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему, улучшает сон, аппетит. Учитывая, что дети ведут в основном сидячий образ жизни, плавание способствует и похудению. В конечном счете, наши дети станут здоровее, с красивой осанкой и сильным иммунитетом"- приводятся в сообщении слова главного педиатра Минздрава Чувашии Эльвиры Павловой.

С ноября 2011 года по поручению главы республики Игнатьева в ряде школ Чувашии реализуется программа "Я умею плавать", в рамках которой регулярно проводятся спортивные занятия для детей под руководством инструкторов.

На сайте Минспорта Чувашии сообщается, что в республике насчитывается 82 плавательных бассейна, из них 18 находятся в школах.