Отец убитого в Екатеринбурге мальчика хотел скрыться в другом регионе

02.12.19 16:31

© РИА Новости. Вадим Жернов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Отец мальчика, тело которого было обнаружено в одном из лесопарков Екатеринбурга, собирался скрыться, его задержали на железнодорожном вокзале Уфы, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Гражданин намеревался скрыться в другой регион. Также в Уфе была задержана еще одна фигурантка - женщина, 1971 г.р.", - говорится в пресс-релизе.

По данным Горелых, задержанные вели себя странно. "Складывалось такое впечатление, что они зомбированы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что тело мальчика, умершего от удушения, было обнаружено в одном из лесопарков города. Обвинение в убийстве предъявлено отцу ребенка.

Также по делу проходит 48-летняя уроженка Башкирии, являющаяся, по данным местных СМИ, главой религиозной секты. Женщине предъявлено обвинение в пособничестве убийству.

Суд в Екатеринбурге арестовал обоих до 26 января 2020 года.