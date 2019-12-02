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02.12.19 16:31
Отец убитого в Екатеринбурге мальчика хотел скрыться в другом регионе
"Гражданин намеревался скрыться в другой регион. Также в Уфе была задержана еще одна фигурантка - женщина, 1971 г.р.", - говорится в пресс-релизе.
По данным Горелых, задержанные вели себя странно. "Складывалось такое впечатление, что они зомбированы", - добавил он.
Ранее сообщалось, что тело мальчика, умершего от удушения, было обнаружено в одном из лесопарков города. Обвинение в убийстве предъявлено отцу ребенка.
Также по делу проходит 48-летняя уроженка Башкирии, являющаяся, по данным местных СМИ, главой религиозной секты. Женщине предъявлено обвинение в пособничестве убийству.
Суд в Екатеринбурге арестовал обоих до 26 января 2020 года.
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