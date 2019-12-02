Рассматривающий дело о банкротстве "ЮТэйр" судья обвинил авиакомпанию в жульничестве

02.12.19 16:47

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа в понедельник в очередной раз отложил заседание по заявлению ООО "Компания "Интер", требующего признать банкротом авиакомпанию "ЮТэйр" (MOEX: UTAR), обвинив представителей авиаперевозчика в жульничестве.

Судье пришлось отложить заседание на 27 декабря после того, как представитель "ЮТэйр" снова не смог предоставить подтверждающие документы об оплате долга перед ООО "Компания "Интер", который, как утверждает перевозчик, был погашен еще 15 августа.

По словам представителя "ЮТэйр", кредитору и в банк были направлены запросы об оплате долга, теперь необходимо дождаться ответов на него. В связи с чем представитель авиаперевозчика внес ходатайство об отложении заседания.

Судья, в свою очередь, выразил недоумение относительно того, почему авиакомпания так долго не может предоставить документы об оплате долга.

"Оплата была 15 августа, сегодня - 2 декабря. В авиакомпании "ЮТэйр" (. . .) не могут с 15 августа направить запрос? В рамках этого дела вопросы к "ЮТэйр" возникают постоянно, потому что представители авиакомпании "ЮТэйр" пытаются жульничать: предоставляют "левые" платежные поручения, в назначении которых указывается неверные реквизиты получателей-кредиторов. Именно поэтому у суда возникают вопросы, чтобы они подтверждали зачисление (средств - ИФ)", - сказал судья.

Представитель "ЮТэйр" на это ответил, что подобный случай произошел лишь однажды, ошибка была совершена "без злого умысла".

В настоящее время в деле о банкротстве "ЮТэйр" участвуют три контрагента авиакомпании: ООО "Компания "Интер", ООО "Гидпромэнергострой" и ООО "Юган-Юнион-Кард" (ЮЮК), а также банк "Русь".

Сумма требований ЮЮК составляет 379,7 тыс. рублей, ООО "Компания "Интер" - 339,8 тыс. рублей, ООО "Гидпромэнергострой" - 363,2 тыс. рублей, банка "Русь" - 4 млн 974 тыс. рублей.

Источник "Интерфакса" в банковских кругах ранее утверждал, что "ЮТэйр" могла сама инициировать дело о своем банкротстве: пока суд рассматривает требования мелких кредиторов, авиакомпания пытается выиграть время для планового завершения реструктуризации.

С конца прошлого года "ЮТэйр" испытывает финансовые проблемы: общий долг перед банками-кредиторами (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк (MOEX: SBER)) составляет 75,8 млрд рублей, несколько раз компания допускала дефолт по выплате процентов.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Основные акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).