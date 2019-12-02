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02.12.19 17:09
Новапорт инвестирует более 1 млрд рублей в реконструкцию международного терминала аэропорта Челябинска
"Инвестиции в реконструкцию составят порядка 1,1 млрд рублей", - сказал Троценко.
По его сведениям, пропускная способность терминала составит 400 человек в час. Общая площадь - 14 тыс. квадратных метров. Запустить терминал планируется в июне следующего года.
В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что реконструкция началась в октябре 2019 года
Ранее сообщалось, что в ноябре "Новапорт" запустил в челябинском аэропорту терминал для внутренних рейсов пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год. Объем инвестиций составил 3,6 млрд рублей.
"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.
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