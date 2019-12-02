Новапорт инвестирует более 1 млрд рублей в реконструкцию международного терминала аэропорта Челябинска

02.12.19 17:09

© РИА Новости. Александр Кондратюк

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Международный терминал челябинского аэропорта им. Игоря Курчатова планируется реконструировать к маю 2020 года, сообщил на совещании в Челябинске совладелец холдинга "Новапорт", который управляет аэропортом, Роман Троценко.

"Инвестиции в реконструкцию составят порядка 1,1 млрд рублей", - сказал Троценко.

По его сведениям, пропускная способность терминала составит 400 человек в час. Общая площадь - 14 тыс. квадратных метров. Запустить терминал планируется в июне следующего года.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что реконструкция началась в октябре 2019 года

Ранее сообщалось, что в ноябре "Новапорт" запустил в челябинском аэропорту терминал для внутренних рейсов пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год. Объем инвестиций составил 3,6 млрд рублей.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.