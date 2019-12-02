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02.12.19 17:15
Задержан организатор перевозки автобусом, попавшим в ДТП в Забайкалье 1 декабря
"Сегодня по подозрению в совершении преступления следователи задержали 30-летнего жителя города Читы, индивидуального предпринимателя, который являлся организатором перевозки пассажиров автобусом, попавшим в аварию", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".
По ее словам, в офисе предпринимателя и по месту его жительства проведены обыски. "Также обыски проведены в управлении ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю, управлении государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю", - сказала Петренко.
Она также сообщила, что по поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовное дело по факту гибели 19 человек в результате ДТП с автобусом передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. "На данный момент произошедшее квалифицировано по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек), а также части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек)", - сказала Петренко.
По ее словам, следователи изъяли маршрутную документацию и документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств.
"По поручению председателя СК инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). В настоящее время это уголовное дело также передано в следственные органы СК", - сказала представитель ведомства.
К настоящему моменту следователи и сотрудники главного управления криминалистики СК закончили проведение дополнительного осмотра места происшествия.
"Сегодня следователи также провели процедуру опознания тел пассажиров, погибших в аварии. Организована транспортировка автобуса в краевой центр, где он будет помещен в бокс для дальнейшего детального осмотра и проведения судебной экспертизы", - сказала Петренко.
Накануне автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Сретенск-Чита, упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек.
По факту ДТП возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ. На месте происшествия проводились масштабные спасательные работы с привлечением подразделений МЧС и спецтехники.
2 декабря в Забайкальском крае объявлен траур. В память о погибших в ДТП забайкальцы несут цветы и свечи к фонтану на вокзале в Чите.
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