Крупный пожар произошел ночью на терминале "Трансконтейнера" в Петербурге

03.12.19 12:20

Фото со страницы vk.com/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Крупный пожар произошел в ночь на вторник на терминале ПАО "Трансконтейнер" в Санкт-Петербурге.

Огонь охватил более 10 тыс. квадратных метров сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, уточнив, что инцидент произошел на Московском шоссе, 54 в ангаре размерами 150 на 80 метров и высотой 15 метров. По этому адресу расположены объекты компании "Логистика-Терминал", входящей в "Трансконтейнер".

"Ангар расположен в складских помещениях. Произошло обрушение конструкций", - сказал собеседник агентства. На объекте хранились каучук и фанера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС. Пожарные работали по четвертому номеру сложности.

Начальник регионального главка МЧС Алексей Аникин заявил, что пострадавших при пожаре нет. К ликвидации возгорания были привлечены два пожарных поезда, 220 человек и 49 единиц техники. На месте происшествия для контроля состояния воздуха работали сотрудники Роспотребнадзора и химико-радиометрическая лаборатория.

К настоящему времени пожарные после обрушения горящего ангара локализовали огонь на площади 12 тыс. кв. метров. По информации источника "Интерфакса", в качестве причин возгорания рассматриваются неисправность электропроводки и человеческий фактор.

Инспекторы МЧС выявляли нарушения требований пожарной безопасности на территории сгоревшего склада с каучуком в Санкт-Петербурге, следует из данных аналитической системы СПАРК-Интерфакс.

20 февраля 2018 года главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу проводило проверку соблюдения требований пожарной безопасности на объектах АО "Логистика Терминал", входящей в ПАО "Трансконтейнер".

В ходе надзора инспекторы выявили отсутствие установок автоматического пожаротушения в серверной площадью более 24 кв. метров и нарушения требований к расстоянию при смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления.

По результатам проверки в адрес компании "Логистика Терминал" были внесены предписания об устранении нарушений до 1 февраля 2019 года. Однако отметок об их исполнении в "СПАРКе" не имеется.

В самой компании утверждают, что все замечания, имевшиеся у инспекторов МЧС по требованиям пожарной безопасности на территории терминала в Санкт-Петербурге, были устранены.

"Все предписания были устранены, о чем имеются подтверждающие документы", - заявил "Интерфаксу" представитель компании.

В компании уточнили, что работоспособность терминала ПАО "Трансконтейнер" в Санкт-Петербурге после пожара не нарушена.

"(Инцидент - ИФ), произошедший ночью 3 декабря в ангаре, расположенном на территории контейнерного терминала в Шушарах (Ленинградская обл.), был ограничен складом N1, другие инфраструктурные объекты на терминале не пострадали", - говорится в пресс-релизе.

"В настоящее время производственная деятельность на терминале приостановлена в связи с работой на нем пожарной техники. Как только будет получено разрешение от уполномоченных органов, погрузка и выгрузка на терминале возобновится", - добавляет компания.

Задымление на временном складе N1 было обнаружено водителем ричстакера 3 декабря в 2:05 мск, уточнил оператор. "Информация немедленно поступила в МЧС, был вызван пожарный расчет. Склад оборудован системой пожаротушения, которая, по предварительным данным, немедленно активизировалась. В 2:18 мск на место прибыли пожарные", - отмечает "Трансконтейнер". К 8:00 мск распространение огня было локализовано, добавила компания.

Тем не менее, по ее информации, склад, на котором хранился легковоспламеняющийся груз - около 4 тыс. тонн каучука и около 1 тыс. тонн фанеры - полностью сгорел. Причины возгорания уточнят по итогам расследования, отметил оператор.

"Безопасность всегда была и остается приоритетом для "Трансконтейнера". В компании будут тщательно проанализированы причины чрезвычайной ситуации на территории "Логистики-Терминал" и приняты все необходимые меры для стабильной и безопасной работы на всех производственных мощностях компании", - говорится в сообщении компании.

Группа "Дело" Сергея Шишкарева, которая на прошлой неделе победила в аукционе по продаже контрольного пакета "Трансконтейнера", вопрос о том, повлияет ли пожар на параметры сделки, не комментирует, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

Компанию "Логистика-Терминал" "Трансконтейнер" приобрел в 2018 г. у группы Global Ports за 1,9 млрд руб. для возмещения выбывающих активов в центральной части города. Актив расположен в Шушарах на расстоянии 17 км от Большого порта Санкт-Петербург. Мощность - 280 тыс. TEU, имеет 16 тыс. квадратных метров складских помещений, 50 розеток для подзарядки рефрижераторных контейнеров. Основными клиентами терминала являются агенты судоходных линий и экспедиторские компании.

"Трансконтейнер" в ближайшее время перейдет под контроль группы "Дело" Сергея Шишкарева. На прошлой неделе его структура выиграла аукцион по продаже 50% + 2 акции оператора, принадлежащих ОАО "Российские железные дороги", предложив 60,3 млрд рублей. Совладелец компании - ООО "Енисей Капитал" Александра Абрамова и Романа Абрамовича (владеет 24,74% акций). Еще 24,84% - у ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором, сам банк его не называл, рейтинговое агентство "Эксперт РА" ранее сообщало, что это "Енисей Капитал").