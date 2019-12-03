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03.12.19 11:26
Мост на окраине Оренбурга обрушился из-за проезда по нему грузовика с щебнем
"В момент обрушения на путепроводе находилось два автомобиля: груженный щебнем грузовик "Скания" и легковой автомобиль "Лада-Приора". Предварительной причиной обрушения виадука на улице Терешковой названа нагрузка из-за проезда груженого автомобиля", - говорится в сообщении.
По словам министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александра Полухина, мост находился на плановом ремонте.
"Ремонтные работы на мосту длились в течение месяца и должны были завершиться в середине следующего года. По предварительным данным, проход большегруза стал причиной обрушения. На въезде на путепровод были знаки, ограничивающие массу автомобиля", - приводятся в сообщении слова Полухина.
По данным министра, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как три большегрузных автомобиля двигались друг за другом на близком расстоянии по направлению из Оренбурга в сторону колхоза им. Ленина.
"Колонна грузовиков создала нагрузку на мост свыше 50 тонн при максимально разрешенной нагрузке на один автомобиль в 30 тонн. Когда проезжал последний грузовик, опора зашаталась и мост сложился", - сказал Полухин.
Движение в районе происшествия будет ограничено на сутки, организованы пути объезда. К разбору завалов приступят после завершения всех следственных действий.
Сообщение об обрушении моста по ул. Терешковой на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина поступило в экстренные службы в понедельник в 17:10 мск. Обрушилось несколько пролетов виадука.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). По данным СУ СКР, пострадали два человека: водители грузового и легкового автомобилей. Они были госпитализированы.
Прокуратура региона в ходе проверки даст оценку действиям подрядных организаций, проводивших ремонтные работы, соблюдению норм техники безопасности, а также строительных норм и правил.
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