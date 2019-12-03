Московские школьники стали третьими в мире по читательской грамотности

03.12.19 11:35

© РИА Новости. Григорий Сысоев

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Результаты международного исследования качества школьного образования PISA опубликованы во вторник, школьники Москвы заняли третье место в мире по умению читать и воспринимать информацию, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"По читательской грамотности результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в исследовании 2016 года. В сравнении с результатами стран, принимавших участие в исследовании PISA, Москва переместилась с шестого на третье место, обойдя Канаду, Финляндию и Ирландию", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По навыкам работы с информацией 15-летних москвичей опережают только школьники из Сингапура и четырех китайских провинций (Пекин, Шанхай, Цзянсу и Гуандун), уточнили в пресс-службе.

По другому показателю исследования PISA - математической грамотности - результат школ Москвы вырос с 531 до 534 баллов, здесь Москва оказалась на пятом месте.

Рост продемонстрирован также по направлению естественнонаучной грамотности: Москва переместилась с 12 на шестое место. Лучший результат только у школьников из китайских провинций, Сингапура, Эстонии и Японии.

"Опыт Москвы очень важен и полезен для других регионов нашей страны, мы будем его анализировать и использовать. Московские школы демонстрируют высокие результаты во всех международных сравнительных исследованиях качества образования. Важнейшее достижение Москвы - обеспечение массового качественного образования", - цитируют в пресс-службе Рособрнадзора руководителя ведомства Сергея Кравцова.

Исследование проводилось в 2018 году, в нем приняли участие более 7 тысяч учащихся из 151 школы Москвы, отобранные методом случайной выборки.

PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment), которая реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру. Помимо межстранового исследования PISA проводятся исследования по отдельным городам и регионам.