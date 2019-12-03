Севастополь принял бюджет на 2020г с дефицитом 5,6% от расходов

03.12.19 11:43

© РИА Новости. Владимир Астапкович

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Парламент Севастополя на заседании во вторник утвердил во втором, окончательном чтении сбалансированный трехлетний бюджет: на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.

"Город впервые может получить такой сбалансированный и, я бы сказал, консолидированный бюджет", - сказал на заседании спикер Законодательного собрания Владимир Немцев.

В материалах парламента к проекту закона указывается, что доходы города федерального значения на 2020 год утверждены в размере 58,24 млрд рублей расходы - 61,67 млрд, на 2021 год - 52,17 млрд рублей и 55,46 млрд рублей, соответственно; на 2022 год - 56,05 млрд рублей и 60,22 млрд рублей, соответственно.

Таким образом, дефицит на следующие три года составит 3,43 млрд рублей, или 5,6% от расходов; 3,29 млрд рублей (5,9% расходов) и 4,17 млрд рублей (6,9% расходов), соответственно.

Согласно заключению департамента финансов города, дефицит будет покрываться за счет продажи акций и долей в уставном капитале по проекту прогнозного плана приватизации государственного имущества Севастополя, а также за счет остатков средств предыдущих периодов.

Основную часть доходов составляют безвозмездные поступления из федерального бюджета и бюджета Москвы по соглашению между властями двух городов федерального значения. Расходы сформированы на основе 20 государственных программ.