Более 168 тыс. пенсионеров Подмосковья получают социальные доплаты

03.12.19 11:49

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 168 706 неработающих пенсионеров получают социальные доплаты к пенсии, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

"Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2019 году доведена до уровня 9 908 рублей, ее получают более 168 706 жителей Московской области", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ирины Фаевской.

Она отметила, что региональная социальная доплата к пенсии назначается жителям Московской области, которые получают пенсию в Подмосковье, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в регионе.

Граждане, которые претендуют на получение доплаты, должны быть не работающими и иметь регистрацию в Московской области по месту жительства или пребывания.

Выплата социальной региональной доплаты к пенсии предусмотрена для пенсионеров, получающих пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. И кроме того, для лиц, получающих пенсию по случаю потери кормильца, достигших 18 лет и обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения до 23 лет.