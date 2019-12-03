Деревянный мост в Белорецке, "снявшийся"в фильме "Вечный зов", решено не сносить

03.12.19 11:51

Фото из соцсетей

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Деревянный мост в башкирском Белорецке, на фоне которого снималась сцена советского сериала "Вечный зов", не будет снесен, сообщила советник главы Башкирии по развитию общественных пространств Ольга Сарапулова в соцсети.

"Принято решение произвести консервацию сохранных конструкций моста до принятия окончательного решения по его дальнейшей судьбе, запустить разработку проекта благоустройства прилегающей набережной и городского пляжа (...), а также проработать все возможные варианты по восстановлению моста", - сообщила Сарапулова после совещания в республиканском правительстве.

Она добавила, что "рассмотрены два сценария развития событий", предполагающих как полную, так и частичную реконструкцию моста, при этом стоимость восстановительных работ оценивается в 30-50 млн рублей, а ежегодные затраты на содержания объекта составят примерно 120 тыс. рублей.

Мост может быть восстановлен за счет бюджета по федеральной программе развития городской среды или республиканской адресной программе, а также на спонсорские средства и пожертвования.

"Проект сложный прежде всего с точки зрения организации процесса. И больше, чем деньги, ему нужен двигатель", - резюмировала она.

Как сообщалось, в июле 2019 года аварийный мост обрушился, и городские власти приняли предварительное решение демонтировать конструкцию.

Пешеходный деревянный мост через Белорецкий пруд был построен в 1936 году. В 70-е годы на его фоне снималась сцена популярного сериала "Вечный зов".

Конструкция протяженностью 550 м оставалась самым длинным деревянным мостом в России до открытия в августе 2016 года Типографского моста в городе Киржач Владимирской области.