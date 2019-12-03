Старейший в России велотрек в Туле будет реконструирован

03.12.19 12:05

© РИА Новости. Алексей Филиппов

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области разработали проект реконструкции велотрека в Туле, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Ольгу Гремякову.

"Проект реконструкции тульского велотрека готов, он прошел экспертизу. Стоимость работ оценивается в 227 млн рублей. В настоящее время подготовлена заявка в Министерство спорта РФ о выделении средств", - сказала Гремякова на совещании в правительстве региона.

По словам губернатора Алексея Дюмина, спортивный объект имеет большую социальную и историческую значимость.

"В области ведется масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры, но в основном на внебюджетные средства. Нужно активнее использовать для этих целей возможности федеральных программ по линии Министерства спорта России", - подчеркнул Дюмин.

Ранее планировалось приступить к капитальной реконструкция велотрека в Туле в 2018 году.

В последний раз реконструкция трека в Туле проводилась в 2010 году, на эти цели было направлено 90 млн рублей.

Тульский велотрек - один из старейших в России, был построен в 1896 году. На нем катался на велосипеде еще писатель Лев Толстой. Единственный трек в Европе имеет бетонное покрытие. На треке в Туле неоднократно проводились чемпионаты СССР и России, проходят крупнейшие международные соревнования.