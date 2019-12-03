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03.12.19 12:30
Губернский театр отмечен за лучший социальный проект
"В номинации "Лучший социальный проект в театре" лауреатом стал Московский Губернский театр под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. Премия присуждена за доступность спектаклей для незрячих зрителей", - сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.
Она отметила, что театр стал одним из первых в России, кто предоставляет услугу тифлокомментирования. Инициатором проекта стала Ирина Безрукова.
Харламова напомнила, что оборудование было приобретено при поддержке министерства культуры Московской области и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В Московском губернском театре для незрячих людей созданы условия, позволяющие им "смотреть" спектакли наравне с обычными зрителями. Целый ряд спектаклей МГТ сопровождается тифлокомментарием или "тифлоком".
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