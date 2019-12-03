Губернский театр отмечен за лучший социальный проект

03.12.19 12:30

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Московский Губернский театр стал лучшим в номинации "Лучший социальный проект в театре", награждение состоялось в рамках церемонии вручения премии зрительских симпатий "Звезда Театрала", которая прошла накануне на сцене Театра имени Евгения Вахтангова.

"В номинации "Лучший социальный проект в театре" лауреатом стал Московский Губернский театр под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. Премия присуждена за доступность спектаклей для незрячих зрителей", - сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она отметила, что театр стал одним из первых в России, кто предоставляет услугу тифлокомментирования. Инициатором проекта стала Ирина Безрукова.

Харламова напомнила, что оборудование было приобретено при поддержке министерства культуры Московской области и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В Московском губернском театре для незрячих людей созданы условия, позволяющие им "смотреть" спектакли наравне с обычными зрителями. Целый ряд спектаклей МГТ сопровождается тифлокомментарием или "тифлоком".