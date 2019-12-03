На новых территориях Москвы за шесть лет построят 20 станций метро

03.12.19 12:39

© РИА Новости. Владимир Астапкович

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Около 20 станций метро планируется построить на территории Новой Москвы за шесть лет, сообщили во вторник в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.

"В течение 5-6 последующих лет в ТиНАО появится порядка 20 станций метрополитена. Протяженность линий городской подземки на присоединенных территориях составит около 70 километров, а метрополитен в итоге дойдет до Троицка", - отметил глава ведомства Владимир Жидкин.

По его словам, в настоящее время уже принято решение о строительстве дополнительной станции Сокольнической линии метро "Потапово" ("Новомосковская").

Ранее сообщалось, что Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила подготовку проекта планировки станции "Потапово" Сокольнической линии метро в течение 2019 года. Заммэра столицы Марат Хуснуллин отмечал, что станция метро "Потапово" появится в новой Москве не раньше 2022 года.

В июне мэр Сергей Собянин открыл в новой Москве четыре новые станции Сокольнической линии метро - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Коммунарская линия метро, которая также протянется до новой Москвы и будет иметь пересадочный узел с Сокольнической линией, пройдёт от станции МЦК (Московское центральное кольцо) "Крымская" до города Троицк. В общей сложности в зоне притяжения Коммунарской линии метро проживают более 1 миллиона человек и работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек. Длина Коммунарской линии составит около 38 км с 16 станциями.