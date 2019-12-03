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03.12.19 12:49
Песков: графа "национальность" в пластиковых паспортах РФ не запланирована
Так он отреагировал на соответствующую инициативу ЛДПР. "Тут нечего комментировать, никаких решений на этот счет не принималось, и, насколько я знаю, никаких особых дискуссий в прикладном плане не ведется", - сказал Песков, добавив, что "это инициатива Владимира Вольфовича (Жириновского)".
"Сейчас я не могу сказать, получит ли эта инициатива продолжение в прикладном плане или не получит", - заключил Песков.
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