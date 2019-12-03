Песков: графа "национальность" в пластиковых паспортах РФ не запланирована

03.12.19 12:49

© РИА Новости. Екатерина Штукина

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Никаких решений относительно введения в РФ пластиковых паспортов с графой "национальность" не принималось, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на соответствующую инициативу ЛДПР. "Тут нечего комментировать, никаких решений на этот счет не принималось, и, насколько я знаю, никаких особых дискуссий в прикладном плане не ведется", - сказал Песков, добавив, что "это инициатива Владимира Вольфовича (Жириновского)".

"Сейчас я не могу сказать, получит ли эта инициатива продолжение в прикладном плане или не получит", - заключил Песков.