Заболеваемость ВИЧ в Москве в 2019 году снизилась на 9% - власти

03.12.19 13:03

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 декабря. Interfax-Russia.ru - За первые десять месяцев 2019 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди москвичей снизилась на 9%, сообщил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус.

"Ежегодно в Москве снижается показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди жителей города. В 2018 году ВИЧ-инфекция выявлена у 3119 человек, в 2017- у 3164 человек, в 2016 - у 3289, в 2015 - у 3314. За первые десять месяцев 2019 года снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди москвичей составило 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Вместе с тем, по словам Мазуса, ежегодно увеличивается число горожан, прошедших обследование на антитела к ВИЧ.

"В городе обеспечен абсолютный доступ населения к обследованию на ВИЧ-инфекцию. В 2018 году обследование прошли почти 5,5 млн человек, что составляет более 40% населения. За десять месяцев 2019 года исследование на ВИЧ прошли уже более 4,6 млн человек", - сообщил он.

Он напомнил, что Москва стала первым регионом на территории страны, который внедрил программу профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку во всех учреждениях родовспоможения города.

"Реализация системных мероприятий в этой области сегодня позволила выйти на максимально достижимый для мирового здравоохранения, эталонный уровень по возможности рождения у ВИЧ-инфицированных женщин здоровых детей - более 99%", - отметил Мазус.

Кроме того, он рассказал, что распространенность ВИЧ-инфекции в Москве в 1,7 раза ниже, чем в среднем по России.

"В Москве обстановка с ВИЧ и СПИДом - одна из самых благоприятных в стране. Распространенность ВИЧ в Москве в 1,7 раза ниже, чем в России, и составляет 256 на 100 тыс. населения, тогда как в России данный показатель составляет 435. Также это значительно ниже, чем в ряде мировых столиц: например, в Лондоне этот показатель составляет 495, в Амстердаме 780, а в Вашингтоне - 2590", - рассказал Мазус.