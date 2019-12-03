Служба финомбудсмена ожидает роста обращений по полисам выезжающих за рубеж в январе

03.12.19 13:08

© РИА Новости. Илья Питалев

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Служба финансового уполномоченного ожидает взрывного роста обращений за досудебным регулированием споров по страхованию выезжающих за рубеж с января 2020 года.

Такой прогноз представила финансовый уполномоченный в сфере страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций службы Светлана Никитина на конференции "Барьеры-2019" во вторник.

Она напомнила, что с 28 ноября этого года расширилась сфера деятельности службы финомбудсмена, теперь в сферу ее ответственности попадают дополнительные виды страхования.

Согласно данным, приведенным Никитиной, в ноябре служба получила 16 тыс. 999 обращений - немного меньше, чем в октябре этого года. При этом среднее число поступающих обращений в день составило 850. 7808 обращений о досудебном разрешении спора сопровождались решениями службы в пользу потребителей - это 53%.

Никитина отметила, что по-прежнему лидируют по количеству обращений споры в ОСАГО - 95,3%. Доля обращений по договорам автоКАСКО составляет около 3%. 0,5% приходится на долю обращений по договорам добровольного страхования ответственности автовладельцев.

Порядка 36% споров связаны с несогласием с размером выплаты, а еще 25% обращений связаны с отказами страховщиков в выплатах своим клиентам или с нарушением срока таких выплат.

Никитина обратила внимание на принципы работы службы, которые стимулируют непосредственное обращение потребителей за досудебным разрешением спора, которое им гарантировано бесплатно.

"Поэтому служба финомбудсмена в случае принятия решений в пользу пострадавшего не включает покрытие расходов на услуги посредников, если те привлекались к оформлению заявления в службу финомбудсмена", - сказала она.

Никитина обратила внимание на то, что порядок таких обращений чрезвычайно упрощен и доступен всем потребителям. Он не требует привлечения профессиональных посредников.

Никитина напомнила, что обращения по новым видам страхования должны осуществляться в том же порядке, как и обращения потребителей, например, по спорам в ОСАГО.

"Сначала потребитель обращается к своему страховщику за разрешением спора. В случае отказа в обязательном порядке обращается в службу финомбудсмена. После этапа досудебного рассмотрения и в случае неудовлетворенности решением имеет возможность обратиться в суд", - сказала она.

При этом сохраняется правило, что сумма спора, которую рассматривает финомбудсмен, не может превышать 500 тыс. рублей.

"Это означает, что споры по инвестиционному страхованию жизни, где объемы договоров чаще всего превышают эту сумму, не подпадают под рассмотрение службы финансового уполномоченного", - пояснила Никитина.

Анализируя региональный разрез наиболее активных регионов с точки зрения подачи заявления в службу, Никитина отметила, что среди них Южный федеральный округ (22%), Центральный федеральный округ (20%) и Приволжский федеральный округ (19,5%). Следующий за тройкой лидеров Сибирский федеральный округ идет с двойным отрывом, его доля в объеме обращений, согласно статистике финомбудсмена, составляет порядка 9%.