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03.12.19 13:30

ФСБ задержала 9 членов террористической организации в Москве и Челябинске

© РИА Новости. Макс Ветров
3 декабря. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба безопасности совместно с МВД России на территории Москвы и Челябинска задержала двух главарей и семерых активных членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, среди задержанных есть как граждане России, так и уроженцы государств центральноазиатского региона.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров МТО задержанные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти. На конспиративных собраниях они осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман и находящихся в России трудовых мигрантов", - заявили в ЦОС.

Там добавили, что в местах жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), средства связи, электронные носители информации.

Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству "Интерфакс-Урал", что из числа задержанных - двое являются жителями Челябинской области.

"Оба задержаны в Челябинске на прошлой неделе, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

В отношении этих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

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