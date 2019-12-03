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03.12.19 13:20
ГД РФ приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года
Принятым документом устанавливается возможность формирования работодателем в электронном виде основной информации о трудовой деятельности и стаже каждого работника, представления ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.
В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная законодательством информация.
Переход на электронные трудовые книжки будет осуществлен с 1 января 2021 года.
В связи с этим на работодателей возлагается обязанность в срок до 30 июня 2020 года уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, а также проинформировать о праве сделать выбор между продолжением ведения трудовой книжки в бумажном формате или предоставлением сведений в электронном виде.
Такое заявление работник вправе подать до конца следующего года включительно, а если он не подал ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку.
В случае, если работник пожелает иметь трудовую книжку на традиционным бумажном носителе, он также должен подать соответствующее заявление.
При этом ответственность за хранение и ведение документа возлагается на самого работника.
Законопроект, вводящий в России с 1 января 2021 года электронные трудовые книжки, был внесен в Госдуму в июле этого года.
Предлагаемые законопроектом изменения, по экспертным оценкам, затрагивают около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял журналистам, что развитие цифровой экономики, законодательное обеспечение внедрения современных технологий в современную жизнь - один из приоритетов работы Государственной Думы. "Возможности для перехода на "цифру" у компаний есть, а главное - этот закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме. Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников", - считает спикер Госдумы.
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