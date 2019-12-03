Цифровые банки языков коренных народов предлагают создавать на Алтае

03.12.19 14:05

Фото с сайта Комитета по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай

3 декабря. Interfax-Russia.ru - В Республике Алтай начали работу по переводу бесписьменных языков коренных малочисленных народов в письменную форму, чтобы избежать их утраты, сообщила во вторник депутат Госсобрания региона Наталья Екеева.

"Речь идет об издании книг на языке оригинала, словарей. В первую очередь, это касается эпического наследия. В этом году мы ведем работу по переводу в письменный язык бесписьменного тубаларского языка - уже вышел разговорник. Необходимо создавать цифровые банки данных фонетики, лексики языка. Это позволит эффективно использовать язык, восстановить структуру в случае его исчезновения", - сказала депутат на заседании совета по делам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Барнауле, который проходит под председательством полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.

Кроме того, Екеева обратила внимание членов совета на проблему дефицита кадров в дошкольных учреждения и начальной школе, которые занимаются непосредственно преподаванием национальных языков.