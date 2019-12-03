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Закладка ещё двух ледоколов проекта 22220 планируется в мае-июне 2020г и 2021г

© РИА Новости. Алексей Даничев
3 декабря. Interfax-Russia.ru - Закладка третьего и четвертого атомных ледоколов проекта 22220 намечена на АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) на конец весны-начало лета 2020 и 2021 годов соответственно, сообщил замгендиректора по строительству флота ФГУП "Атомфлот" Константин Князевский журналистам в Петербурге во вторник.

"Закладка (двух ледоколов - ИФ) намечена на 2020 и 2021 годы. Это будет май-июнь", - сказал он.

Князевский также добавил, что помимо уже законтрактованных и строящихся ледоколов (как проекта 22220, так и ледокола проекта 10510 "Лидер" - ИФ) "Атомфлоту" может понадобиться "ещё как минимум три ледокола".

В настоящее время на "Балтийском заводе" строится три атомных ледокола проекта 22220. Контракт на строительство головного ледокола проекта "Арктика" между ФГУП "Атомфлот" и ООО "Балтийский завод - судостроение" (БЗС), правопреемником которого стало АО "Балтийский завод", был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляет 37 млрд рублей. Контракт на строительство еще двух ледоколов - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между БЗС и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей.

Сдача ледокола "Арктика" первоначально намечалась на май-июнь 2019 года, ледоколов "Сибирь" и "Урал" - на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно. В сентябре 2018 года сообщалось о возможности переноса сроков сдачи "Арктики" на декабрь 2019 года, затем - на 2020 год. Сроки сдачи "Сибири" и "Урала" также сдвинуты - на 2021 и 2022 годы соответственно.

В августе текущего года ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали договор на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, их сдача намечена на декабрь 2024 года и декабрь 2026 года. Стоимость ледоколов составит более 100 млрд рублей.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и других задач. Длина каждого - 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.

Ледоколы имеют двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения "РИТМ-200", специально разработанной для этого судна. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических морских водах, так и в устьях полярных рек.

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