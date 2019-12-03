Минпромторг РФ против обязательного выделения российских вин на торговых полках

03.12.19 14:28

© РИА Новости. Максим Блинов

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Минпромторг РФ подготовил и направил в Минфин предложения к законопроекту о виноделии, в которых, в частности, выступил против обязательности норм о выкладке вина. В соответствии с этими нормами российские вина должны быть выделены на торговых полках.

Законопроект, разработанный депутатами Госдумы, был принят в первом чтении 19 ноября.

"Мы дали предложения ко второму чтению, чтобы устранили обязательность норм о выкладке, что должна быть обособленная выкладка (российских - ИФ) вин, причем по категориям", - сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов журналистам во вторник.

По его словам, торговые предприятия, у которых достаточно пространства, "и так уже обособляют, они уже это делают". У маленьких магазинов такой возможности нет, у многих из них для всех вин отведена одна полка, добавил он.

"Второй момент - к чему потребителю лишняя информация: на этой полке вино такое-то, на этой такое-то", - сказал он, отметив, что такое разделение и излишняя информация могут привести к снижению продаж в целом по категории вин.

В настоящее время Минпромторг анализирует введённое почти полгода назад разделение на полке молочной продукции с заменителем и без заменителя молочного жира. "У нас есть сигналы от торговых сетей, есть опасения, что в целом продажи могут упасть", - сказал он.