Костромская область продлит действие закона о выплатах врачам дефицитных специальностей

03.12.19 14:33

© РИА Новости. Виталий Белоусов

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил продлить до конца 2020 года действие закона о предоставлении врачам дефицитных специальностей единовременных выплат, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Мера поддержки по предоставлению врачам дефицитных специальностей единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей при трудоустройстве в государственные учреждения здравоохранения начала действовать в Костромской области с июля 2017 года", - говорится в сообщении.

Обладминистрация отмечает, что продление действия закона даст возможность в 2020 году привлечь не менее десяти врачей для работы в окружной больнице Костромского округа №1, детской областной больнице, станции скорой помощи, городской больнице Костромы и онкологическом диспансере.

Законопроект направлен на рассмотрение в Костромскую областную думу.