Горняки шахты "Алексиевская" не вышли на работу из-за долгов по зарплате

03.12.19 14:44

© РИА Новости. Алексей Куденко

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 100 горняков шахты "Алексиевская" (Кемеровская область, находится в конкурсном производстве, ранее входила в обанкроченную сейчас угольную компанию "Заречная") приостановили работу из-за долгов по зарплате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

Как уточнили "Интерфаксу" в руководстве шахты "Алексиевская", всего к настоящему времени написано 123 заявления, в которых работники уведомили о невыходе на работу из-за задолженности по зарплате. При этом всего на предприятии работает более 690 человек. В настоящее время "Алексиевская" продолжает производственную деятельность, однако в перспективе планы по проходке и добыче будут скорректированы.

Задолженность по зарплате за сентябрь на "Алексиевской" составляет 13 млн рублей, за октябрь - порядка 30 млн рублей. По данным пресс-службы правительства региона, планируемый срок гашения задолженности - 13 декабря 2019 года. Представитель пресс-службы отметил, что горняки приостановили работу "по ст. 142 ТК РФ с сохранением средней заработной платы".

Кроме того, по данным пресс-службы, приостановили работу в соответствии с этой же статьей ТК РФ пять работников шахты "Заречная" и входящего в ее состав шахтоучастка "Октябрьский". По данным источников в отрасли, также приостановили работу 60 сотрудников углеобогатительной фабрики "Спутник". Всего на фабрике работает более 200 человек, предприятие продолжает работать.

Шахта "Заречная" также находится в конкурсном производстве, наряду с фабрикой "Спутник" она также ранее входила в обанкроченную угольную компанию "Заречная".

Как сообщалось, в ноябре уже приостанавливали работу из-за долгов по зарплате более 50 горняков шахтоучастка "Октябрьский". После выплаты задолженности они вернулись к работе.

Шахты "Заречная" и "Алексиевская" добывают уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках сократились со $120 за 1 тонну угля в июле 2018 года до $66/тонна - в августе-сентябре 2019 года.