Суд отложил рассмотрение дела о приостановке работы парка львов "Тайган"

03.12.19 15:01

Фото предоставлено пресс-службой "Тайгана"

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Белогорский райсуд Крыма на заседании во вторник постановил отложить на 23 декабря рассмотрение протокола Госкомитета ветеринарии республики в отношении крупнейшего в Европе сафари-парка "Тайган".

"Суд решил перенести заседание на 23 число. Иванов (глава комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов - ИФ) продолжает требовать закрыть зоопарк. Вызывают еще одного свидетеля - военнослужащего, которого (по данным ветеринаров - ИФ) тигренок поцарапал в фотозоне в этом году", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы зверинца.

Суд рассматривает материалы по ч.2 ст.10.6 КоАП РФ (нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных), максимальная санкция для юридических лиц - приостановка деятельности на срок до трех месяцев. Госкомитет ветеринарии Крыма заявляет о неисполнении "Тайганом" требований по вакцинации животных. Зверинец считает необоснованными эти претензии.

За несколько недель до заседания суда в интернете развернулись информационные кампании как в защиту "Тайгана", так и против его работы. Глава Крыма Сергей Аксенов в конце ноября заявил, что власти республики не ставят перед собой цель закрыть сафари-парк, хотя к его работе есть претензии.

Парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей - основал в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма бизнесмен Олег Зубков. Ранее, в 1995 году, он открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" сейчас живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.