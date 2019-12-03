Врач, допустивший подмену анализа по факту ДТП в Екатеринбурге, стал фигурантом уголовного дела

03.12.19 15:06

Фото Александра Левчука

3 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Следователи возбудили уголовное дело в отношении врача "Центральной городской клинической больница N24" Екатеринбурга, который проводил медосвидетельствование обвиняемого в совершении ДТП с двумя погибшими, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Его подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

"В нарушение приказа министерства здравоохранения РФ врач лично не произвел отбор биологического материала водителя, а поручил его медсестре, контроль за процессом не осуществлял, надлежащих условий не обеспечил", - говорится в сообщении.

По версии следователей, из-за халатных действий врача медсестра оставила емкость, в которую должен был собрать свой биоматериал привезенный на медосвидетельствование водитель, в помещении, где помимо него находился его отец.

"Воспользовавшись этим, отец водителя поместил в емкость свой биологический материал, которую в последующем передал медсестре под видом биоматериала своего сына. На основании исследования (...) был составлен акт, согласно которому состояние опьянения водителя не установлено", - подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщалось, в августе текущего года в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. В отношении предполагаемого виновника аварии Владимира Васильева было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным местных СМИ, Васильев после ДТП был в неадекватном состоянии, однако анализы показали, что он не употреблял наркотики.

Как заявлял агентству "Интерфакс-Урал" адвокат Александр Шумилов, представляющий интересы потерпевшей стороны, ссылаясь на данные экспертизы, за Васильева анализ на наркотики сдал его отец - полковник Росгвардии, находящийся в настоящее время на пенсии.