Лже-застройщики из Сочи получили 30 лет колонии на троих

03.12.19 15:08

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Краснодарский краевой суд оставил в силе и частично ужесточил приговор участникам преступной группы, похитившей десятки миллионов рублей под видом строительства многоквартирных домов в Сочи, сообщила пресс-служба суда во вторник.

"Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского края рассмотрела приговор Центрального районного суда Сочи по уголовному делу предпринимателей Александра Баженова, Андрея Белькевича и Ишхана Закаряна. Они признаны виновными в 25 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах, а также в 20 эпизодах покушения на мошенничество", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, в 2016-2017 годах Баженов, Белькевич и Закарян, не имея на руках разрешений на возведение жилья и не обладая проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, заключали с доверчивыми гражданами договоры целевого займа и привлекали деньги на строительство.

Реклама о продаже квартир размещалась в СМИ и на интернет-ресурсах. Дольщикам предлагались на выбор объекты на Курортном проспекте 96/4а, по Виноградному переулку, 1 (так называемый, ЖК "Марсель") и по улице Черновицкая в селе Верхневеселое (ЖК "Роза Ветров").

"То есть, мошенники продавали квартиры в несуществующих домах, возведение которых было заведомо неправомерным", - пояснила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь Краснодарского крайсуда Мария Пирогова.

Сумма, согласно материалам дела, составила 46 млн рублей. От преступных действий пострадали жители Краснодарского края, Челябинской, Ростовской, Волгоградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Весной 2019 года Суд Центрального района Сочи приговорил Баженова и Белькевича к 10 и 9,5 годам заключения в колонии общего режима. Приговор Закаряну оказался более мягким - пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В ноябре, рассмотрев жалобы государственного обвинителя и потерпевших, крайсуд усилил наказание Закаряну и назначил ему 9,5 лет колонии общего режима. Приговоры Баженову и Белькевичу оставлены без изменений. Решение суда вступило в законную силу.