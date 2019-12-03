Парламент Ленинградской области принял бюджет на 2020 год

03.12.19 15:11

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Ленинградской области во вторник приняло в третьем чтении проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Как сообщил председатель областного комитета финансов Роман Марков, ко второму чтению документа было подано 57 поправок, из которых одна была отклонена как не соответствующая законодательству. После внесения изменений доходы бюджета Ленобласти в 2020 году составят 146,1 млрд рублей, расходы - 154,1 млрд рублей. Дефицит сохранится на ранее запланированном уровне в 8 млрд рублей, или 6%.

Уточненный объем доходов регионального бюджета области на 2021 и 2022 годы предполагается на уровне 153,4 и 161,3 млрд рублей соответственно. Расходы прогнозируются в объеме 161,9 и 165,9 млрд рублей соответственно.

В разговоре с журналистами спикер Заксобрания Сергей Бебенин отметил социальную направленность регионального бюджета.

"Я думаю, что работа в следующем финансовом году принесёт нам дополнительные возможности. Мы неплохо прирастаем каждый год, и у нас появляются деньги, чтобы выполнять указы президента. Главное, чем мы гордимся - это то, что социальные расходы в нашем бюджете превалируют - это порядка 60%. Для нас важен также агропромышленный комплекс, выполнение программ по строительству соцобъектов, начинается программа реновации детсадов", - сказал Бебенин.