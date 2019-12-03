Предприятие "Роскосмоса" создаст карту зон затоплений в России

03.12.19 15:56

© РИА Новости. МЧС РФ

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Общероссийская база данных зон затопления для умного страхования будет создана предприятием "Роскосмоса", сообщает госкорпорация.

"ООО "КосКом", дочерняя компания холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос") создаст базу данных зон затоплений на территории Российской Федерации для АО "Российская Национальная Перестраховочная Компания", - говорится в сообщении.

"Роскосмос" отмечает, что это первый подобный проект в России. Его реализация позволит страховым компаниям быстрее и точнее проводить расчеты страховой премии, оперативно оценивать ущерб в пострадавших от наводнения зонах, ускорить выплаты, снизить бюрократическую нагрузку на страхователей и исключить случаи мошенничества.

"В создаваемой базе данных будет использована комбинация статистических данных, собранных за годы наблюдений, и результатов космической деятельности. Статистический материал позволит рассчитывать вероятность наводнений и уровни возможных подтоплений, а космическая съемка будет использована для создания цифровой модели местности. По ней будут определяться контуры бассейнов рек и характеристики неблагоприятных гидрометеорологических явлений.

Работу по созданию базы данных зон затоплений планируется завершить за полтора года. Система охватит 84 региона России. В работе кроме космической информации будут использованы данные региональных подразделений защиты населения и территорий.