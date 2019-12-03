Россия удвоит число кораблей с "Калибрами" до 2023 года

03.12.19 16:26

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

3 декабря. Interfax-Russia.ru - РФ увеличит вдвое количество кораблей, вооруженных ракетами "Калибр", сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается группировки стратегических неядерных сил ВМФ, то ее основу составляют корабли-носители высокоточного оружия - ракет большой дальности "Калибр". Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. километров", - заявил президент на совещании во вторник в Сочи

"Выполнение заданий ГПВ (Государственной программы вооружения) позволит до 2023 года увеличить их количество более чем в двое", - сказал Путин.

Он также отметил, что доля современного вооружения на российском флоте составляет 68%.

"В целом, доля современного вооружения ВМФ составляет 68 процентов", - сказал президент.

Он отметил, что Россия продолжит строить высокоэффективный, современный и "океанский" флот.

"Морские стратегические ядерные силы переоснащаются на современные атомные подводные крейсеры типа "Борей" с баллистическими ракетами "Булава". На завершающей стадии государственных испытаний находится головной атомный крейсер "Борей-А" Князь Владимир. Идет строительство еще четырех таких подводных лодок", - сообщил президент

Он сообщил, что по итогам текущего года флот получит две подводные лодки, 23 надводных корабля, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 ракет и торпед.

Путин сообщил, что для ВМФ также строят девять новых кораблей дальней морской зоны