Пожарный поезд привлекут для тушения пожара в кемеровском мебельном центре

03.12.19 16:25

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Спасатели планируют привлечь пожарный поезд для тушения возгорания в мебельном цехе в Заводском районе города Кемерово, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по Кузбассу во вторник.

"Решается вопрос о привлечении пожарного поезда для ликвидации возгорания. Сейчас на месте работает более 70 человек, в то числе сотрудники полиции и медики и около 30 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожару присвоен третий ранг сложности.

Возгорание произошло на втором этаже мебельного центра ООО "Интерсиб" в Заводском районе Кемерово. Площадь пожара составила около 800 кв. метров, были эвакуированы восемь человек.

"За помощью к медикам обратились четыре человека, двое были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте, предварительный диагноз - отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что состояние пострадавших уточняется, на месте работает несколько машин "скорой помощи".

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кузбассу агентству сообщили, что горят все три этажа здания.