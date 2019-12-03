|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.12.19 16:25
Пожарный поезд привлекут для тушения пожара в кемеровском мебельном центре
"Решается вопрос о привлечении пожарного поезда для ликвидации возгорания. Сейчас на месте работает более 70 человек, в то числе сотрудники полиции и медики и около 30 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пожару присвоен третий ранг сложности.
Возгорание произошло на втором этаже мебельного центра ООО "Интерсиб" в Заводском районе Кемерово. Площадь пожара составила около 800 кв. метров, были эвакуированы восемь человек.
"За помощью к медикам обратились четыре человека, двое были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте, предварительный диагноз - отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что состояние пострадавших уточняется, на месте работает несколько машин "скорой помощи".
В пресс-службе Главного управления МЧС по Кузбассу агентству сообщили, что горят все три этажа здания.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket