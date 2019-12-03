Открыто движение по новой дороге, связывающей Пермский край и Башкирию

03.12.19 16:37

© РИА Новости. Денис Абрамов

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Движение по новой автодороге "Обход Куеды", которая связывает Пермский край с Республикой Башкортостан и выводит транспортный поток в Оренбуржье и к границе с Казахстаном, открыто в Пермском крае, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края во вторник.

Дорожный объект протяженностью 3,3 километра начали строить летом 2018 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По проекту построены автодорога и путепровод через железнодорожные пути стоимостью свыше 660 млн рублей.

Кроме того, в районе поселка Куеда установлены два комплекса фотовидеофиксации и пункт автоматического весогабаритного контроля транспорта.

Отмечается, что новая дорога также обеспечивает безопасность на пересечении железнодорожной линии Казань - Екатеринбург (Горьковская железная дорога).

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость строительства новых дорожных объектов, в частности обходов населенных пунктов, отмечает пресс-служба. По словам главы региона, такие решения повышают безопасность дорожного движения и комфорт жителей населенных пунктов.

Всего в 2019 на развитие дорожной инфраструктуры в бюджете Пермского края году предусмотрено 16,1 млрд рублей, предусмотрен ремонт порядка 800 км дорог, в том числе около 100 км - по нацпроекту, инициированному президентом РФ.