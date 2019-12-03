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03.12.19 16:43
В Кировской области 31 декабря объявлено выходным, 28 - рабочим днем
Накануне в прямом эфире местного телевидения состоялась "прямая линия Васильева". В ходе подготовки к мероприятию поступило много вопросов о том, не планируется ли объявить в Кировской области 31 декабря нерабочим днем.
"Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли. 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся", - ответил в ходе "прямой линии" Васильев.
В пресс-службе губернатора агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что соответствующее распоряжение было подписано главой региона во вторник. "Это касается 31 декабря 2019 года", - уточнил собеседник агентства.
При этом суббота, 28 декабря в этом году станет рабочим днем.
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