В Тверской области более чем вдвое увеличена выплата ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы

03.12.19 16:58

© РИА Новости. Максим Блинов

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Терской области Игорь Руденя принял решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в 2020 году с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Об этом тверской губернатор сообщил сегодня на заседании регионального правительства. Игорь Руденя дал поручение проработать вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан", - отметил собеседник агентства.

По его словам, размер социальной выплаты ко Дню Победы участникам войны в Тверской области увеличивается ежегодно, начиная с 2016 года. В 2019 году выплата была увеличена с 5 до 10 тыс. рублей, её получили 2716 человек.

"Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остаётся всё меньше. Наша задача - обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания", - процитировали в пресс-службе слова И.Рудени.

По программе улучшения жилищных условий ветеранов в 2019 году помощь оказана 41 ветерану. Также предоставляются денежные выплаты на газификацию домов и квартир, компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Ветераны в плановом режиме проходят диспансеризацию, получают все необходимые социальные и медицинские услуги.

"Ранее по инициативе Игоря Рудени было принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. К 75-летию Победы впервые в регионе выплату получат труженики тыла (сегодня в Тверской области их свыше 11 тыс. человек), вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны (свыше 2,4 тыс. человек), а также "дети войны", статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году (самая многочисленная категория - свыше 91,6 тыс. человек). В общей сложности впервые поддержку получат более 105 тыс. человек", - добавил собеседник агентства.