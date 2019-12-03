ФГК дает скидку на отправку лесных грузов в КНР из Приволжья, Вятки и Приуралья

03.12.19 17:33

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) предоставляет скидку на подвижной состав для перевозки лесных грузов со станций Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") в Китай, сообщила компания.

Полувагоны и крытые вагоны и платформы для перевозки лесных грузов предоставляются со скидкой относительно действующих рыночных условий в рамках нового сервиса "Грузовой экспресс".

Услуга организована ФГК, АО "РЖД Логистика", Центром фирменного транспортного обслуживания и Центральной дирекцией по управлению терминально-складским комплексом ОАО "РЖД" для обеспечения регулярных и ускоренных экспортных перевозок лесных грузов.

"В целях эффективной реализации проекта АО "ФГК" предлагает предприятиям в сфере лесозаготовок и экспортеров сырья получить выгоду до 20% от рыночной стоимости предоставления универсального подвижного состава за счет сокращения времени оборота вагонов компании почти в два раза", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора Леонида Воронина.

Перевозки осуществляются со станций Горьковского, Кировского, Ижевского регионов ГЖД в направлении на станции Гродеково Дальневосточной железной дороги и далее в Китай. ФГК предоставит в среднем до 150 единиц подвижного состава в месяц.

"Федеральная грузовая компания" - один из крупнейших операторов грузовых вагонов в РФ (около 135 тыс., в том числе полувагоны, крытые вагоны, платформы, цистерны). ФГК была создана в ходе реформы железнодорожного транспорта страны на базе парка РЖД. Имеет представительство в Казахстане.