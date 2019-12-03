Аппарат детского омбудсмена нашел нарушения в организации питания в школах ЯНАО

03.12.19 17:52

© РИА Новости. Игорь Зарембо

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой выявили проблемы при организации питания в некоторых школах и детсадах Ямало-Ненецкого автономного округа, говорится в сообщении на сайте детского омбудсмена.

Например, в одной из школ Салехарда столовая рассчитана на 224 места, а в учреждении учатся почти 1,5 тыс. человек, и не все из них могут получить горячую еду во время 20-минутной перемены, как предусмотрено законодательством. Аналогичная проблема отмечена еще в ряде образовательных учреждений города Салехарда и села Аксарка.

Кроме того, как выяснили сотрудники аппарата уполномоченного, в одном из детсадов у 26 детей есть пищевая аллергия, но в учреждении нет диетсестры, которая бы следила за равноценностью замены запрещенных продуктов.

"Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка подготовлены и направлены в адрес руководства региона рекомендации по устранению выявленных нарушений", - говорится в сообщении.

В правительстве ЯНАО агентству "Интерфакс-Урал" заявили, что в регионе решается проблема переуплотнения некоторых школ: в ближайшие пять лет будут построены 28 новых школ на 15 тыс. мест, одновременно планируется реновация ряда школ, в том числе и той, на которую обратили внимание специалисты аппарата детского омбудсмена.

Кроме того, каждый год проводится модернизация материально-технической базы школьных столовых.

"В ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному году выделены необходимые средства для обновления оборудования в 23 школах, затраты на техническое переоснащение школьных пищеблоков составили около 70 млн рублей", - подчеркнули в правительстве, добавив, что приняты меры по устранению всех нарушений, которые выявили специалистами аппарата детского омбудсмена.