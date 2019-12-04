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04.12.19 06:21
Мост рухнул в Иркутской области, нарушено автосообщение между Иркутском и Киренском
"Грузовой автомобиль Scania с полуприцепом массой 60 тонн пытался проехать по мосту, в это время произошло его разрушение. Максимально допустимая нагрузка на мост составляет 20 тонн", - сказал собеседник агентства.
В результате происшествия нарушено автосообщение между Иркутском и Киренском. В настоящее время на льду реки оборудована временная переправа, по ней пустили легковой транспорт. Ведется работа по организации объезда для грузовых машин.
Инцидент случился во вторник в 12:10 местного времени (17:10 мск). Мост расположен в 6 км от деревни Макарово Киренского района.
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